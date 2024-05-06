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12:11, 6 мая 2024Мир

Песков назвал голословными обвинения в планировании диверсий в Европе

Песков: обвинения в адрес России в планировании диверсий в Европе голословны
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Заявления газеты Financial Times (FT) о якобы планировании Россией диверсий в Европе голословны и не похожи на серьезный материал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не знаем. Это не похоже на серьезный материал. Это очередные голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше. Мы относимся к таким сообщениям соответствующим образом», — рассказал Песков.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в трех европейских спецслужбах написала, что Россия занимается подготовкой диверсий по всей Европе. Авторы материала отмечают, что Москва уже якобы «начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории».

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      Максим Габриелян
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