Песков прокомментировал слова о якобы применении северокорейских ракет

Песков переадресовал военным вопрос о якобы применении ракет из Северной Кореи

Вопрос о якобы применении Россией ракет из Северной Кореи в конфликте на Украине стоит переадресовать военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Это касается хода специальной военной операции. Это к нашим военным», — рассказал официальный представитель Кремля.

3 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби заявило, что Россия якобы превышает лимит поставок нефтепродуктов в Северную Корею, что нарушает ограничения, установленные Советом Безопасности (СБ) ООН. Он также обвинил Москву в блокировании резолюции США в Совбезе о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР, что привело к его роспуску.