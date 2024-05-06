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12:12, 6 мая 2024Мир

Песков прокомментировал слова о якобы применении северокорейских ракет

Песков переадресовал военным вопрос о якобы применении ракет из Северной Кореи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вопрос о якобы применении Россией ракет из Северной Кореи в конфликте на Украине стоит переадресовать военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Это касается хода специальной военной операции. Это к нашим военным», — рассказал официальный представитель Кремля.

3 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби заявило, что Россия якобы превышает лимит поставок нефтепродуктов в Северную Корею, что нарушает ограничения, установленные Советом Безопасности (СБ) ООН. Он также обвинил Москву в блокировании резолюции США в Совбезе о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР, что привело к его роспуску.

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      Дарья Устьянцева
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