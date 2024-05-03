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16:34, 3 мая 2024Мир

В США обвинили Россию в поставках нефти в КНДР

Reuters: Белый дом обвинил Россию в превышении поставок нефти в КНДР

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Россия якобы превышает лимит поставок нефтепродуктов в Северную Корею, что нарушает ограничения, установленные Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Группа экспертов ООН, наблюдавшая за соблюдением санкций против Северной Кореи за ее ядерным оружием и ракетными программами, была расформирована после российского вето. В то же время Россия поставляла очищенную нефть из порта Восточный в КНДР. Российские поставки превышают допустимую ООН норму», — рассказал Кирби.

Также агентство приводит слова представителя Госдепартамента США Мэтта Миллера. Он сообщил о совместной работе США с союзниками по усилению санкционного давления на Москву и Пхеньян.

28 марта Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР. Итог голосования привел к роспуску группы экспертов, которая наблюдала за соблюдением режима санкций против Северной Кореи.

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      Дарья Устьянцева
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