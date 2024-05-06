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00:01, 7 мая 2024Наука и техника

Посольство России в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе

Российское посольство в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе

Фото: Reuters

Посольство России в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в соцсети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе.

5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал в пост, в котором говорится, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3».

В ответ аккаунт дипмиссии России в ЮАР опубликовал фотографию Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

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Помимо этого, к оригинальному сообщению НАСА пользователи соцсети оставили заметку сообщества в которой отмечается, что миссия «Меркурий-Редстоун-3» была первым американским пилотируемым полетом в космос, а первым пилотируемой миссией в принципе был полет корабля «Восток-1» на борту с Юрией Гагариным.

Полет Шепарда составил 15 минут, а у Гагарина — 108 минут.

Шепард, как и Гагарин, имел возможность управлять кораблем. Полет Гагарина был полностью автоматическим, хотя космонавт мог включить ручное управление. Однако у него не было такой необходимости, потому что автоматика сработала исправно.

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      Сергей Грехов
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