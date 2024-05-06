Россиянин с помощью гвоздодера и чулок попытался вскрыть банкомат

Житель Белгородской области пытался вскрыть банкомат с помощью топора и чулок

В Белгородской области 36-летний местный житель попытался вскрыть банкомат с помощью гвоздодера, топора и с использованием чулок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Инцидент произошел в поселке Северный. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к преступлению и о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, злоумышленник несколько месяцев готовился к преступлению. Установлено, что не менее двух раз он приезжал в помещение, где стоял банкомат, для того чтобы изучить обстановку. В тот день он приехал к зданию с банкоматом на своей машине. Для маскировки он облил куртку зеленкой, надел кирзовые сапоги, взял топор и гвоздодер и использовал чулки, но вскрыть платежный терминал фигурант не смог, потому что в здании сработала сигнализация и началось задымление.

После покушения на взлом банкомата мужчина сжег сумки и одежду, в которой был, также он выбросил сапоги. Однако полицейские вычислили его и задержали. В участке он рассказал, что решил взломать банкомат из-за возникших финансовых трудностей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 32-летний и 30-летний мужчины пытались монтировкой вскрыть банкомат с тремя миллионами рублей.