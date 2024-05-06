Союзник США инициировал обсуждение санкций против Израиля

Премьер де Кроо: Бельгия инициировала обсуждение торговых санкций против Израиля

Бельгия инициировала обсуждение в Европейском союзе (ЕС) торговых санкций против Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщает Le Soir.

«Правительство Бельгии несколько недель назад решило ввести торговые санкции против Израиля. Если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые пути, поэтому мы уже обсуждаем с другими европейскими странами, как можно решить эту проблему, не заявляя об этом громко», — сказал политик.

Он также отметил, что европейское объединение заключило соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Бельгии Ассита Канко призвала ввести новые санкции против Тегерана в связи с атакой Ирана на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Новый вид санкций, подразумевающий запрет на поставку в страну компонентов для создания баллистических ракет, парламентарий предложила в своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю.