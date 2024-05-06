США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

SpaceNews: полет Starliner потребовал работы с документацией по РД-180

Подготовка к первому пилотируемому полету космического корабля Starliner потребовала значительной проверки систем ракеты Atlas 5. Об этом рассказывает издание SpaceNews.

По словам представителя НАСА Яна Каппеса, сертификация Atlas 5, ранее ни разу не использовавшегося в пилотируемых полетах, потребовала от 11 до 12 тысяч проверок компонентов и процессов, связанных с ракетой, что потребовало работы с документацией 20-летней давности, когда завершилась разработка носителя.

В частности, НАСА совместно с United Launch Alliance (ULA) вспомнило о бумагах, содержащих данные о двигателе РД-180 российского производства, устанавливаемом на первую ступень Atlas 5.

Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner (на ракете Atlas 5) должен состояться 6 мая (7 мая по московскому времени).

Всего Starliner стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.