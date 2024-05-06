Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

Подполье: ВС РФ нанесли удары по энергосистеме и складу возле НИИ в Сумах

Российская армия нанесла удар по энергосистеме в Сумах и по складу с боеприпасами возле научно-исследовательского института (НИИ). Об этом стало известно от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

По его словам, 6 мая в 1:40 был нанесен удар по складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством. В подземных бункерах учреждения снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Лебедев предположил, что по снарядам ударил беспилотник.

Ранее в Сумах дважды произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Из-за удара в городе, а также Лебединье, Белополье и Ахтырке пропало электричество. Аналогичная проблема наблюдалась в некоторых районах Харькова.