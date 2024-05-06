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07:40, 6 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

Подполье: ВС РФ нанесли удары по энергосистеме и складу возле НИИ в Сумах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия нанесла удар по энергосистеме в Сумах и по складу с боеприпасами возле научно-исследовательского института (НИИ). Об этом стало известно от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

По его словам, 6 мая в 1:40 был нанесен удар по складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством. В подземных бункерах учреждения снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Лебедев предположил, что по снарядам ударил беспилотник.

Ранее в Сумах дважды произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Из-за удара в городе, а также Лебединье, Белополье и Ахтырке пропало электричество. Аналогичная проблема наблюдалась в некоторых районах Харькова.

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      Евгений Силаев
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