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11:02, 6 мая 2024Мир

В России прокомментировали озвученное в США условие для ввода войск на Украину

Сенатор Джабаров: озвученное в США условие для ввода войск на Украину — пиар-ход

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Озвученное лидером демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом условие для ввода американских войск на Украину — это пиар-ход, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал заявление Джеффриса.

«Я думаю, что это очередной пиар-ход конгрессменов в преддверии предстоящих выборов. Тем более он представляет демократов. Я думаю, что это абсолютно безответственное заявление. И я не уверен, что даже его коллеги в Сенате и Конгрессе это поддержат», — высказался Джабаров.

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Ранее Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы Украина потерпела поражение в конфликте. Поэтому, по его словам, не исключено, что Вашингтон напрямую вмешается в происходящее, отправив войска на поддержку Киева.

Конгрессмен добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом Соединенных Штатов.

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