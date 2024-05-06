В Британии высказались против ударов Украины по России

Политик Куртен: Британия не должна давать Украине оружие для ударов по России

Украинские военные не должны использовать британское оружие для ударов по России. Так британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен прокомментировал на своей странице в социальной сети X заявление министра иностранных дел королевства Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по российской территории переданным Лондоном вооружением.

«Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России», — высказался он.

По словам политика, такие действия приведут лишь к грандиозной эскалации российско-украинского конфликта. Он также возмутился, что подобные высказывания позволяет себе глава МИД, которого никто в стране не избирал.

Ранее Куртен призвал западные страны наладить мирные отношения с Москвой. Он подчеркнул, что Запад также должен перестать финансово поддерживать Киев.