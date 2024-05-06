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11:54, 6 мая 2024Россия

В Кремле объяснили предстоящие российские ядерные учения

Песков о ядерных учениях: виток напряженности на Украине требует ответных мер
СюжетУчения НАТО:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих ядерных учениях, заявление представителя Кремля приводит ТАСС.

По словам Пескова, ситуация на Украине требует «особого внимания и особых мер». «Это совсем новый виток эскалации напряженности», — объяснил представитель Кремля, подразумевая заявления Запада о возможной отправке военного контингента НАТО на Украину.

Как сообщалось ранее, Генштаб Вооруженных сил России готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Соответствующее поручение дал президент Путин.

Как заявляли в Минобороны России, учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».

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      Марк Леонов
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