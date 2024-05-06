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13:28, 6 мая 2024Интернет и СМИ

В ЛНР опровергли данные о «конфискации» новорожденных

В ЛНР опровергли сообщения о «конфискации» младенцев в роддомах

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко опровергла информацию о том, что в региональных роддомах отказываются отдавать детей родителям без российского гражданства.

В отчете Института изучения войны со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Артема Лысогора говорится, что российские власти с 6 мая начинают «конфисковывать» новорожденных в Луганской народной республике, если у одного из родителей не будет гражданства РФ.

В документе отмечается, что, если эти сведения правдивы, такие действия нарушают Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. При этом подтверждения заявления Лысогора не приводятся.

Пащенко в своем Telegram-канале прокомментировала эти сообщения. «Заверяю, что перинатальные центры и родильные дома республики продолжают оказывать медицинскую помощь мамам и новорожденным вне зависимости от национальности,  вероисповедания или гражданства», — написала она.

По словам Пащенко, до 2022 года женщины приезжали с территории Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, в роддома ЛНР, так как в них уровень оказания медицинской помощи выше, чем на Украине. Министр также подчеркнула, что и сейчас роженице выдадут все соответствующие документы для получения свидетельства о рождении на территории любого государства.

Согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство России, родившись на территории страны.

Информация о том, что в роддомах ЛНР не отдают новорожденных родителям без российского гражданства, получила распространение среди украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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