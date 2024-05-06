В одной из стран ЕС пожаловались на «тревожный» рост поставок газа из России

Евродепутат от Испании Сойдо заявил о «тревожном» росте поставок газа из России

Член Европарламента (ЕП) Хуан Игнасио Сойдо назвал Испанию страной, которая экспортирует больше российского газа, чем какое-либо другое государство Евросоюза (ЕС). На «тревожный» рост поставок газа из России евродепутат от Испании пожаловался в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст письма Сойдо.

«Согласно недавнему исследованию Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) — независимой организации со штаб-квартирой в Хьюстоне — Испания в настоящее время импортирует из России больше сжиженного природного газа, чем любая другая европейская страна», — заявил автор обращения, называя рост импорта «необъяснимым» в рамках усилий ЕС по снижению зависимости от России.

Количество российского газа, поступающего в испанские порты, достигло новых максимумов, увеличившись на 30% в 2023 году и растет уже два года подряд, в то время как испанское правительство закрывает на это глаза Хуан Игнасио Сойдо член Европарламента от Испании

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросами о том, проинформировало ли испанское правительство ЕК об увеличении импорта российского газа, а также о том, как Комиссия планирует реагировать на рост этих показателей.

Ранее исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, норвежской химической компании Yara International, Свейн Торе Хольсетхер заявил, что Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений. Он отметил, что нужные для роста растений азотные удобрения производятся с использованием природного газа, добавив, что Россия все больше экспортирует их в Европу.

«Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом», — подчеркнул специлист, назвав удобрения «новым газом».