В Раде рассказали о жалобах военных на министра обороны

Нардеп Рахманин: военные недовольны министром обороны Умеровым

Солдаты Вооруженных сил Украины недовольны работой министра обороны Рустема Умерова, в частности качеством поставок еды в армию. О жалобах украинских военных рассказал в беседе с NV депутат Верховной Рады Сергей Рахманин.

«Очень много обоснованных претензий в адрес Министерства обороны и министра в частности. (...) Жалобы, которые сейчас поступают в течение последних трех-четырех месяцев от военных относительно ритмичности поставок, качества поставок еды, таких жалоб не было с 22-го года, наверное», — заявил нардеп.

Он добавил, что проблема Министерства обороны состоит в том, что ведомством управляют люди без военного и армейского опыта.

Ранее о возможной отставке Умерова рассказали в украинской прессе. По информации издания «Цензор», грядущие кадровые перестановки могут быть связаны со стремлением главы Офиса президента Украины Андрея Ермака зачистить украинскую власть от любых нелояльных лично ему людей.