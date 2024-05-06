В России оценили влияние изменения законов на инвесторов в золото

Экономист Гордиенко допустил рост привлекательности золота для ряда инвесторов

Отмена действия экспортной пошлины на золото вкупе с вступающим с 1 июня в силу законом о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм может существенно повлиять на инвестиции в драгметалл. Об этом рассказал «Российской газете» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

По его словам, с одной стороны, повышение НДПИ уменьшает маржинальность золотодобывающих компаний, что может охладить интерес инвесторов, с другой — стабилизация доходов от золотодобычи через гарантированные налоговые отчисления способна повысить привлекательность отрасли в глазах долгосрочных инвесторов, заинтересованных в стабильности правил работы на рынке.

Маневр, о котором идет речь, направлен на обеспечение потока доходов в бюджет России, говорится в материале. Согласно оценке эксперта, государство может получить дополнительно около 15 миллиардов рублей. Он уточнил, что указанные шаги гарантируют дополнительные поступления независимо от объемов экспорта и качественных характеристик золота.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев указывал, что изменения направлены на снижение экономической мотивации недобросовестных экспортеров, которые вывозят драгоценный металл как физические лица в обход пошлины. «Зачем платить, допустим, семь процентов — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — объяснял чиновник суть претензий.