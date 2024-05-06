Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 6 мая 2024Экономика

В России оценили влияние изменения законов на инвесторов в золото

Экономист Гордиенко допустил рост привлекательности золота для ряда инвесторов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Отмена действия экспортной пошлины на золото вкупе с вступающим с 1 июня в силу законом о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм может существенно повлиять на инвестиции в драгметалл. Об этом рассказал «Российской газете» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

По его словам, с одной стороны, повышение НДПИ уменьшает маржинальность золотодобывающих компаний, что может охладить интерес инвесторов, с другой — стабилизация доходов от золотодобычи через гарантированные налоговые отчисления способна повысить привлекательность отрасли в глазах долгосрочных инвесторов, заинтересованных в стабильности правил работы на рынке.

Маневр, о котором идет речь, направлен на обеспечение потока доходов в бюджет России, говорится в материале. Согласно оценке эксперта, государство может получить дополнительно около 15 миллиардов рублей. Он уточнил, что указанные шаги гарантируют дополнительные поступления независимо от объемов экспорта и качественных характеристик золота.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев указывал, что изменения направлены на снижение экономической мотивации недобросовестных экспортеров, которые вывозят драгоценный металл как физические лица в обход пошлины. «Зачем платить, допустим, семь процентов — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — объяснял чиновник суть претензий.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Вздрогнуло все вокруг». Россия применила на Украине бомбу с «эффектом землетрясения»

      Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью

      Россиянин взял в заложники своих пятерых детей

      Раскрыта опасность гнева

      У десятков пассажиров рейса в Европу во время полета внезапно началась рвота

      Россиянам отсоветовали вкладываться в новостройки

      Пожарный раскрыл детали операции по спасению людей из горящего «Крокуса»

      ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем

      Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

      Домработница унаследовала 374 миллиона рублей от начальницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше