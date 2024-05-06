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15:31, 6 мая 2024Экономика

В России повысили порог долга для банкротства компаний

Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица до 2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России решили повысить порог задолженности компаний для возбуждения дела о банкротстве. Документ во втором и третьем чтении приняла Госдума, сообщает агентство «Прайм».

Законопроект устанавливает минимальную сумму требований кредиторов для юридических лиц на уровне двух миллионов рублей, с учетом накопленного уровня инфляции. На текущий момент пороговое значение для банкротства предприятий составляет только 300 тысяч рублей. При этом для сельскохозяйственных организаций, стратегических предприятий и субъектов естественной монополии минимальная сумма требований будет увеличена до трех миллионов рублей.

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Ранее Верховным суд (ВС) РФ ранее отмечал, что порог долга для юрлиц меньше суммы, необходимой для возбуждения дела о банкротстве физических лиц (500 тысяч рублей), при этом экономическая деятельность граждан менее масштабна. Авторы законопроекта считают, что документ восстановит логику регулирования процедуры банкротства и введет экономически обоснованную дифференциацию для различных категорий должников.

По итогам первого квартала 2024 года число несостоятельных россиян, признавших себя банкротами в судебном порядке, выросло на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло отметки в 89,8 тысячи человек. В целом с октября 2015 года банкротами в судебном порядке признали себя в общей сложности 1,19 миллиона россиян.

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