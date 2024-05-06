Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 6 мая 2024Мир

В Швейцарии оценили подготовку России к ядерным учениям

Аналитик Подвиг назвал начало ядерных учений РФ реакцией на конкретные заявления

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Начало Россией ядерных учений является реакцией на конкретные заявления. Об этом заявил аналитик из Швейцарии Павел Подвиг в интервью The Washington Post (WP).

«Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть такое оружие», — оценил подготовку эксперт.

По мнению Подвига, такое оружие необходимо для предупреждения потенциального противника.

6 мая президент России Владимир Путин дал поручение провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал ракетные учения ВС России с заявлениями Запада по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      Чемпион мира по биатлону раскрыл отношение к желающим выступить на ОИ россиянам

      В России выпустили iPhone к 9 Мая за 589 тысяч рублей

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисках

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше