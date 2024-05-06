В Швейцарии оценили подготовку России к ядерным учениям

Аналитик Подвиг назвал начало ядерных учений РФ реакцией на конкретные заявления

Начало Россией ядерных учений является реакцией на конкретные заявления. Об этом заявил аналитик из Швейцарии Павел Подвиг в интервью The Washington Post (WP).

«Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть такое оружие», — оценил подготовку эксперт.

По мнению Подвига, такое оружие необходимо для предупреждения потенциального противника.

6 мая президент России Владимир Путин дал поручение провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал ракетные учения ВС России с заявлениями Запада по Украине.