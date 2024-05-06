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13:32, 6 мая 2024Экономика

В Турции рассказали о последствиях прекращения торговли с Израилем

Стало известно о возможной отправке турецких грузов для Израиля через Европу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экспорт Турции может оказаться ниже целевых показателей из-за санкционных ограничений, касающихся запрета торговли с Израилем, а компаниям, большая часть поставок которых приходится на эту страну, нужно оказать поддержку заявил газете Ekonomi председатель Ассоциации экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе.

Функционер указал, что операции с товарами, оплата за которые уже была получена, продолжаются. Он отметил, что с учетом ситуации в Палестине бизнес уважает принятое властями решение.

В материале, рассказывающем о последствиях введенного эмбарго, отмечается, что некоторым перевозчикам не удается выгрузить с судна даже пустые контейнеры, прибывшие из Израиля, а менеджерам ряда турецких фирм поступают предложения доставлять грузы через Европу. Помимо этого, отмечает издание, сейчас прорабатываются варианты доставки товаров через Египет и Ливан.

Ранее стало известно, что прекращение торговли с Израилем, решение о котором приняли в Турции, ставит под угрозу обнуления товарооборот двух государств, оценивавшийся в 9,5 миллиарда долларов. Президент исламской республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал соответствующий шаг вынужденной мерой, связанной с продолжением боевых действий солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

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      Дмитрий Воронин
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