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11:24, 6 мая 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp стала доступна новая функция

В WhatsApp на iOS появилась возможность транслировать аудио во время видеозвонка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой iOS стала доступна новая функция. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Отмечается, что в новой версии появилась возможность транслировать аудио со своего устройства собеседнику во время видеозвонка. Обновление с этой опцией уже доступно в онлайн-магазине AppStore.

Также авторы портала сообщают, что в WhatsApp изменился интерфейс. По их данным, в приложении поменялся дизайн значков, а кнопки действия стали зеленого цвета.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится опция, позволяющая ставить реакции во время просмотра видеофайлов или картинок. Уточнялось, что такая функция поможет пользователям экономить время.

О том, что в мессенджере можно будет делиться аудиодорожками во время видеозвонка, стало известно в январе. Сообщалось, что функция станет доступна пользователям устройств на Android.

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      Мария Большакова
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