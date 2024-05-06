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12:09, 6 мая 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба получил рекордные снимки туманности Конская Голова

Телескоп Уэбба получил снимки туманности Конская Голова с рекордной четкостью

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил инфракрасные снимки туманности Конская Голова с рекордной четкостью. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Туманность Конская Голова, или Barnard 33, располагается на западной стороне молекулярного облака Орион В в созвездии Орион и находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли. С помощью инструментов MIRI и NIRCam Уэбба международная группа астрономов впервые обнаружила мелкомасштабные структуры освещенного края туманности.

Barnard 33 образовалась в результате коллапса межзвездного облака пыли и газа и светится из-за того, что ее освещает ближайшая горячая звезда. Газовые облака, окружающие Конскую Голову, уже рассеялись, но выступающий столб состоит из толстых глыб материала, который труднее разрушить. По оценкам астрономов, туманность просуществует еще около пяти миллионов лет, прежде чем тоже распадется.

Конская Голова является областью фотодиссоциации, где ультрафиолетовый свет молодых массивных звезд создает нейтральную, теплую область газа и пыли между полностью ионизированным газом, окружающим звезды, и внешней частью облаков, в которых рождаются светила. Эти области возникают там, где межзвездный газ имеет плотность достаточную, чтобы сопротивляться ионизации, но не препятствовать проникновению ультрафиолета.

На изображениях Уэбба астрономы обнаружили сеть полосатых структур, простирающихся перпендикулярно фронту фотодиссоциации и содержащих частицы пыли и ионизированный газ, вовлеченные в испарительный поток туманности. В дальнейшем ученые намерены проанализировать спектроскопические данные, полученные от туманности, чтобы изучить эволюцию физических и химических свойств материала туманности.

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      Александр Еникеев
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