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18:44, 6 мая 2024Наука и техника

Решена загадка белых карликов

Загрязнение белых карликов тяжелыми элементами объяснили толчком

Фото: G. Kober / NASA Goddard / Catholic University of America

Астрономы решили загадку белых карликов, заключающуюся в том, что на поверхности многих этих объектов присутствует загрязнение в виде тяжелых элементов, которые должны были быстро погрузиться к ядру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследователи смоделировали белый карлик, который получил «натальный толчок» во время своего формирования, вызванный асимметричной потерей массы. Это изменяет как движение самого белого карлика, так и динамику любого окружающего материала.

В 80 процентах прогонов модели ученые наблюдали, что в результате орбиты комет и астероидов на расстоянии от 30 до 240 астрономических единиц от белого карлика становились вытянутыми и выровненными. При этом 40 процентов впоследствии поглощенных тел происходят с орбит, по которым двигаются ретроградно, то есть в противоположную сторону.

Даже через сто миллионов лет ближайшие астероиды по-прежнему имели вытянутые орбиты и двигались как единое целое, чего раньше никогда не наблюдалось. Это приводит к продолжительным событиям аккреции и может объяснить, почему тяжелые элементы постоянно обнаруживаются на поверхности белых карликов.

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      Александр Еникеев
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