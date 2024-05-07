Антонов заявил о готовности использовать все средства для защиты суверенитета РФ

Антонов: Россия готова использовать все средства для защиты своего суверенитета

Россия никому не угрожает и готова использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий размещен в Telegram-канале ведомства.

Дипломат напомнил, что Москва никому не угрожает. «Слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.

Антонов добавил, что никакой «игры в одностороннюю эскалацию» у Запада не получится.

Ранее посол рассказал, что Вашингтон пытается подсадить союзников и страны глобального Юга на дорогое американское топливо.