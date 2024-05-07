Апрель побил 60-летний рекорд влажности в одной стране

Aljazeera: прошедший апрель оказался для Пакистана самым влажным за 60 лет

Прошедший апрель оказался для Пакистана рекордно дождливым. Такое количество осадков в последний раз выпадало больше 60 лет назад — в 1961 году, пишет Aljazeera.

В этот апрель, по данным местных метеослужб, на территории страны выпало в два раза больше осадков, чем обычно: зафиксированный объем осадков превышает норму на 22,5 миллиметра и составляет 59,3 миллиметра. Ударные дожди прошли в юго-западной провинции Белуджистан, где объем выпавших осадков превысил норму на 437 процентов. Апрельских гроз не смогли пережить 84 жителя северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате разгула стихии были затоплены 3,5 тысячи местных домов. Эксперты считают, что к такой ситуации в регионе привели недостатки инфраструктуры и неэффективное управление.

Ранее в метеорологическом агентстве Организации Объединенных Наций выяснили, какой регион больше других пострадал от климатического кризиса в прошлом году. По ее данным, на долю Азии выпала большая часть погодных катаклизмов, случившихся в 2023-м.