Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:07, 7 мая 2024Экономика

Апрель побил 60-летний рекорд влажности в одной стране

Aljazeera: прошедший апрель оказался для Пакистана самым влажным за 60 лет

Фото: Muhammad Sajjad / AP

Прошедший апрель оказался для Пакистана рекордно дождливым. Такое количество осадков в последний раз выпадало больше 60 лет назад — в 1961 году, пишет Aljazeera.

В этот апрель, по данным местных метеослужб, на территории страны выпало в два раза больше осадков, чем обычно: зафиксированный объем осадков превышает норму на 22,5 миллиметра и составляет 59,3 миллиметра. Ударные дожди прошли в юго-западной провинции Белуджистан, где объем выпавших осадков превысил норму на 437 процентов. Апрельских гроз не смогли пережить 84 жителя северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате разгула стихии были затоплены 3,5 тысячи местных домов. Эксперты считают, что к такой ситуации в регионе привели недостатки инфраструктуры и неэффективное управление.

Ранее в метеорологическом агентстве Организации Объединенных Наций выяснили, какой регион больше других пострадал от климатического кризиса в прошлом году. По ее данным, на долю Азии выпала большая часть погодных катаклизмов, случившихся в 2023-м.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы

      Иностранец пошел гулять с собакой на курорте Испании и не выжил

      Погранслужба Киргизии сообщила о стрельбе на границе с Таджикистаном

      В Белоруссии проведут отработку ядерных ударов

      Эксперт оценила возможность применения миграционной политики Белоруссии в России

      Апрель побил 60-летний рекорд влажности в одной стране

      Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина на Украину

      Во Франции почтили память советских воинов

      Жену главреда «Новая газета — Европа» приговорили к девяти годам колонии

      Российские «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше