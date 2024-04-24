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12:19, 24 апреля 2024Экономика

Назван наиболее пострадавший от климатического кризиса регион

ВМО: Азия больше других регионов мира пострадала от изменений климата

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Сильнее всего в 2023 году климатический кризис ударил по Азии. К такому выводу пришли специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Потепление в этой части света происходит быстрее. Особенно высокая средняя температура наблюдалась на территории от Западной Сибири до Центральной Азии и от Восточного Китая до Японии.

Согласно докладу метеорологического агентства Организации Объединенных Наций (ООН), на долю Азии выпала большая часть погодных катаклизмов, случившихся в прошлом году. Сообщается, что за 2023-й в этом регионе мира было зафиксировано 79 стихийных бедствий, связанных с водой. Из них около 80 процентов составили наводнения и штормы, в результате которых погибло более 2 тысяч и пострадало 9 миллионов человек.

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Так, например, 7 сентября тайфун лишь за час принес в Гонконг рекордные 158,1 миллиметра осадков — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, начиная с 1884 года. Мощные ливни вынудили эвакуировать более сотни тысяч китайцев. В Афганистане и Пакистане было введено чрезвычайное положение в связи с паводками, унесшими жизни сотни человек.

Кроме того, из-за рекордной жары растаяла существенная часть ледников в высокогорьях Азии. Засуха лишила подпитки ледники в горной системе Гиндукуш в Гималаях.

Ранее аналитики подсчитали, какой урон изменения климата нанесут странам мира к середине века. К 2049 году ущерб составит 38 триллионов долларов ежегодно, что приведет к сокращению мировой экономики на 19 процентов.

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      Виктория Клабукова
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