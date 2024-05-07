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16:05, 7 мая 2024Мир

Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина на Украину

В Аргентине начали слушание по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

Фото: Anrique Marcarian / Reuters

Аргентинский суд начал слушание дела об экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Кристиана Рубилара.

«Началось рассмотрение дела. Сегодня мы подаем наши доказательства и указываем на особые обстоятельства — запрос на политическое убежище, начатый процесс получения гражданства, преследование на основании гражданства», — заявил адвокат.

По словам Рубилара, сроки рассмотрения дела неизвестны, однако с предоставлением статуса беженца решение об экстрадиции не сможет быть осуществлено.

Он отметил, что Чуркин столкнулся с проблемами при подготовке документов для суда, когда судебный переводчик украинского происхождения отказалась выполнять свою работу.

Ранее аргентинские власти по запросу Украины задержали в международном аэропорту Буэнос-Айреса прибывшего на отдых с семьей Чуркина. Киев утверждает, что россиянин нарушил закон при попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы» во Львове.

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      Виктория Кондратьева
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