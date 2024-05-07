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09:29, 7 мая 2024Мир

Австралия обвинила китайский истребитель в стрельбе осветительными ракетами

CNN: китайский истребитель подверг опасности вертолет ВМС Австралии

Фото: Sean M. Castellano / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Австралия обвинила китайский истребитель в стрельбе осветительными ракетами по пути военно-морского вертолета австралийского ВМС. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщает CNN.

Австралийский вертолет MH-60R Seahawk во время инцидента находился в международных водах Желтого моря, обеспечивая соблюдение санкций ООН в отношении Северной Кореи. Премьер Австралии назвал действия военного самолета Китая неприемлемыми.

«Это был небезопасный маневр, который подверг опасности вертолет и персонал», — добавил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

По словам главы австралийского Минобороны, китайский самолет сбросил сигнальные ракеты примерно на 300 метров перед вертолетом Seahawk и примерно на 60 метров над ним.

Как отмечает издание, австралийская сторона не сообщила о повреждениях или травмах экипажа, однако сигнальные ракеты могут привести к падению вертолета, если они ударятся и повредят лопасти его несущего винта или попадут в его двигатели.

Ранее вертолет Ми-17 потерпел крушение в Колумбии. Уточняется, что на борту машины находились шесть офицеров и три солдата, экипажу спастись не удалось.

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      Виктория Кондратьева
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