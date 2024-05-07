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09:28, 7 мая 2024Спорт

Бобровский не спас «Флориду» от разгрома в матче плей-офф НХЛ

«Флорида» уступила «Бостону» в матче плей-офф, Бобровский пропустил четыре шайбы

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Флорида Пантерс» уступил «Бостон Брюинс» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона». Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не спас команду: он пропустил 4 шайбы и сделал 24 сейва. Форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч команд пройдет 9 мая на площадке «Флориды» в Санрайзе.

В сезоне-2022/2023 «Флорида» дошла до финала НХЛ. В решающей серии за Кубок Стэнли клуб уступил «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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      Дарья Коршунова
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