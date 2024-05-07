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12:58, 7 мая 2024Наука и техника

Раковые клетки уничтожили голодом

Science Advances: разработан препарат, заставляющий раковые клетки голодать

Фото: Louis Reed / Unsplash

Ученые Северо-Западного университета разработали препарат, который уничтожает раковые клетки, заставляя их голодать. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Известно, что подмножество резистентной к лечению аденокарциномы легких возникает из-за мутации в гене KEAP1. Однако в новой работе было показано, что опухоли, возникающие в результате мутации KEAP1, чрезвычайно чувствительны к отсутствию аминокислоты глутамина.

В новой работе ученые вводили DRP-104, препарат, который блокирует поглощение глутамина, клеткам рака легких, полученным от пациента. Оказалось, что DRP-104 способен замедлять рост опухоли и обращать вспять истощение Т-клеток — распространенное явление, наблюдаемое при пролиферации рака, при котором иммунные клетки больше не могут бороться с опухолевыми тканями.

Таким образом, DRP-104, который в настоящее время проходит клинические испытания, может быть потенциальным терапевтическим вариантом для лечения рака легких, вызванного мутациями KEAP1.

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      Александр Еникеев
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