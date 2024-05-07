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09:05, 7 мая 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о почти 500 перехваченных в ДНР беспилотников с Украины

ФСБ перехватила 494 украинских дрона за неделю в ДНР, три с СВУ обезврежены

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ перехватили почти 500 украинских беспилотников за неделю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

494 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены российскими силовиками над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой. Из них два ударных FPV-дрона несли самодельные взрывные устройства (СВУ). Они были сбиты в Кировском районе Донецка и селе Веселом. Третий начиненный боевым зарядом беспилотник российские спецслужбы перехватили рядом с электроподстанцией.

Взрывотехники ФСБ обезвредили СВУ. В ведомстве указали на отсутствие жертв и пострадавших среди мирных граждан, объекты инфраструктуры не повреждены.

6 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль. Инцидент произошел в селе Щетиновка. В результате удара пострадал участник белгородской территориальной самообороны, он получил осколочные ранения нижней конечности, рассказал губернатор

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      Любовь Ширижик
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