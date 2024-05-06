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21:21, 6 мая 2024Россия

В российском регионе при атаке дрона пострадал участник территориальной обороны

Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадал мужчина

Фото: Globallookpress.com

В Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся по дороге автомобиль. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате удара пострадал участник белгородской территориальной самообороны, он получил осколочные ранения нижней конечности, рассказал губернатор.

«Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Необходимая медпомощь была оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение», — добавил Гладков.

Ранее 6 мая стало известно об ударе ВСУ по гражданским автомобилям в Белгородской области. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Машины перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье».

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      Марина Совина
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