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20:00, 7 мая 2024Мир

Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Генсек ООН Гутерриш направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Фото: Xie E / Xinhua / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — рассказал Дюжаррик.

Ранее король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц страны Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа поздравили Владимира Путина с вступлением в должность президента России. В телеграмме монарх страны Персидского залива высоко оценил стратегические двусторонние отношения между Манамой и Москвой. Король также отметил, что королевство намерено дальше продолжать сотрудничать с президентом России.

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      Максим Габриелян
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