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17:59, 7 мая 2024Мир

Король Бахрейна поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Король и наследный принц Бахрейна поздравили Путина с вступлением в должность

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц страны Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа поздравили Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство, передает ТАСС.

В телеграмме монарх страны, расположенной в Персидском заливе, высоко оценил стратегические двусторонние отношения между Манамой и Москвой. Король также отметил, что королевство намерено дальше продолжать сотрудничать с президентом России.

Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента.

Церемония инаугурации Владимира Путина на должность главы государства прошла 7 мая. После мероприятия российский лидер обратился к населению страны и пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие граждан. Этот срок для Путина станет пятым по счету.

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