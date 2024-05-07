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09:33, 7 мая 2024Силовые структуры

Главврач российской городской больницы попал под суд за получение крупной взятки

В Подмосковье главврач больницы получил 1,5 млн рублей взятки и попал под суд

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье главный врач Орехово-Зуевской больницы попал под суд за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.

По данным ведомства, подследственный также является депутатом совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа. Установлено, что в феврале 2023 года он решил получить откат в размере 25 процентов от государственного контракта на выполнение ремонтных работ в больнице. Для этого он заключил договор с аффилированной фирмой и обратился с этим предложением к знакомому коммерсанту. После этого предприниматель рассказал о происходящем сотрудникам ФСБ и правоохранители предложили ему участвовать в оперативном эксперименте. В итоге 24 августа 2023 года подследственный получил от этого коммерсанта муляж денежных средств, имитирующий 1,5 миллиона рублей. В этот момент сотрудники ФСБ задержали медика.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы арестовал главного врача одной из городских поликлиник по делу о взяточничестве.

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      Анна Габай
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