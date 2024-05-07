Кремль прокомментировал отказ некоторых стран Запада посетить инаугурацию Путина

Песков: ответных мер на отказ стран Запада посетить инаугурацию Путина не будет

Москва не будет предпринимать никаких ответных мер на отказ представителей некоторых стран Запада присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов», — уточнил он.

По словам Пескова, отказ представителей нескольких стран посетить церемонию является «вторичным или третичным», поскольку инаугурация, прежде всего, проходит для людей, которые голосовали за своего президента.

«Это действие, которое проходит в соответствие с Конституцией, конечно, в первую очередь, это для граждан России», — добавил представитель Кремля.

