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14:09, 7 мая 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard

МО: группировка войск «Запад» уничтожила немецкий танк Leopard в зоне СВО

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожен еще один немецкий танк Leopard. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что цель поразили в зоне ответственности группировки войск «Запад». Там же Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 335 военных за сутки, американский бронетранспортер М113 и три автомобиля.

В свою очередь, в зоне ответственности войск «Центр» был поражен американский танк Abrams и две боевые машины пехоты Bradley.

В марте командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Южной группировки российских войск с позывным Батайск сообщил об уничтожении немецкого танка Leopard на донецком направлении с помощью FPV-дрона.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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