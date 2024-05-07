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17:33, 7 мая 2024Бывший СССР

На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

«Страна»: на Украине продают реалистичные маски девушек для защиты от повесток

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине начали продавать реалистичные маски девушек для защиты от вручения повесток, передает издание «Страна.ua».

«В маркетплейсах Украины начали продавать реалистичные маски девушек за 13,9 тысячи гривен (32 тысячи рублей). Видимо, они нужны для выхода на улицу без опасения быть задержаным ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — указано в сообщении издания.

В начале года в ассортименте украинских маркетплейсов начали продавать реалистичные маски стариков. Как стало известно, самый бюджетный вариант такой маскировки стоил порядка 800 гривен. Однако цена самых реалистичных масок достигала 13,6 тысячи гривен, что превышает 32 тысячи рублей.

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      Валентин Карант
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