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09:07, 7 мая 2024Бывший СССР

На Западе признали невозможность ВСУ противостоять российским атакам

Полковник Райснер: ВСУ не смогут противостоять атакам из-за нехватки боеприпасов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять атакам России из-за нехватки оперативно доступных боевых резервов. Об этом заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью немецкому N-TV.

«Противовоздушной обороны нет, поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию. (...) Мы видим, как украинские региональные командиры на линии фронта пытаются распределить имеющиеся боеприпасы и предоставить ресурсы тем силам, которые сейчас находятся под наибольшим давлением», — заявил Райснер.

Австрийский военный добавил, что на Западе наблюдают «эпизодическое применение американских ATACMS». Однако, как признал Райснер, это не имеет ожидаемого эффекта.

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Ранее о неспособности ВСУ противостоять российскому наступлению заявляли в Британии. Причиной этого, по данным агентства Reuters, является дефицит боеприпасов у украинских военнослужащих.

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      Екатерина Грищенко
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