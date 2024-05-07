Полковник Райснер: ВСУ не смогут противостоять атакам из-за нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять атакам России из-за нехватки оперативно доступных боевых резервов. Об этом заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью немецкому N-TV.

«Противовоздушной обороны нет, поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию. (...) Мы видим, как украинские региональные командиры на линии фронта пытаются распределить имеющиеся боеприпасы и предоставить ресурсы тем силам, которые сейчас находятся под наибольшим давлением», — заявил Райснер.

Австрийский военный добавил, что на Западе наблюдают «эпизодическое применение американских ATACMS». Однако, как признал Райснер, это не имеет ожидаемого эффекта.

Ранее о неспособности ВСУ противостоять российскому наступлению заявляли в Британии. Причиной этого, по данным агентства Reuters, является дефицит боеприпасов у украинских военнослужащих.

