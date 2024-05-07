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10:11, 7 мая 2024Мир

Полковник назвал предвоенной ситуацию между Россией и Западом

Полковник Матвийчук заявил о предвоенной ситуации в отношениях с Западом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия и Запад находятся в практически предвоенное ситуации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. На это, по его словам, указывают, в частности, проводимые обеими сторонами военные учения.

«Мы должны понимать, что эти учения [России] возникли не сами по себе. Это ответная реакция на приготовления, которые развернула западная сторона. Они проводят учения, в ходе которых отрабатывают оборону от России», — сказал военный.

Полковник напомнил, что к границам России перекинута тяжелая боевая техника, западные военные пытаются маневрировать в Балтийском море, создавая угрозы для Калининградской области.

«Ситуация по сути предвоенная. И эти учения нужны, чтобы охладить пыл наших недругов», — объяснил Матвийчук.

Ранее стало известно, что генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Учения по отработке применения тактического ядерного оружия (ТЯО) он выполнит по поручению президента Владимира Путина.

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