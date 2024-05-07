Пленный рассказал о бросивших его сослуживцах после удара ВСУ по своим позициям

Пленный Барук: ВСУ бросили раненых сослуживцев после удара по своим позициям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили своих раненых солдат после удара по собственным позициям. Об этом рассказал пленный украинский военный Евгений Барук, передает Минобороны РФ.

По словам пленного, в результате минометного обстрела он получил контузию. После этого его подразделение атаковало свои позиции. «Начался минометный обстрел нашего района. Меня контузило два раза. Наши подразделения стали отстреливаться и не смогли сориентироваться, в итоге нанесли удар по своим же позициям», — рассказал Барук.

Он уточнил, что после боя сослуживцы начали кого-то эвакуировать. «Меня посчитали, что я мертв, и бросили на месте. Даже не стали проверять, жив я или нет», — добавил Барук. Помощь, как он отметил, ему оказали российские военные. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России отнеслись к нему нормально, «накормили и даже дали сигарет», подчеркнул он.

Пленный также отметил, что на фронт его забрали, несмотря на черепно-мозговую травму и имевшиеся проблемы с сердцем. На месте работы мужчине сообщили о необходимости встать на учет в военкомате, однако там его сразу же мобилизовали.

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