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10:03, 7 мая 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о бросивших его сослуживцах после удара ВСУ по своим позициям

Пленный Барук: ВСУ бросили раненых сослуживцев после удара по своим позициям

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили своих раненых солдат после удара по собственным позициям. Об этом рассказал пленный украинский военный Евгений Барук, передает Минобороны РФ.

По словам пленного, в результате минометного обстрела он получил контузию. После этого его подразделение атаковало свои позиции. «Начался минометный обстрел нашего района. Меня контузило два раза. Наши подразделения стали отстреливаться и не смогли сориентироваться, в итоге нанесли удар по своим же позициям», — рассказал Барук.

Он уточнил, что после боя сослуживцы начали кого-то эвакуировать. «Меня посчитали, что я мертв, и бросили на месте. Даже не стали проверять, жив я или нет», — добавил Барук. Помощь, как он отметил, ему оказали российские военные. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России отнеслись к нему нормально, «накормили и даже дали сигарет», подчеркнул он.

Пленный также отметил, что на фронт его забрали, несмотря на черепно-мозговую травму и имевшиеся проблемы с сердцем. На месте работы мужчине сообщили о необходимости встать на учет в военкомате, однако там его сразу же мобилизовали.

Ранее пленный ВСУ Юречко рассказал, что окрестности Авдеевки обороняли необученные водители. По его словам, из оружия они имели только автоматы, патроны и несколько гранат.

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      Екатерина Грищенко
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