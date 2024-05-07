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17:52, 7 мая 2024Мир

В России отреагировали на планы Запада ввести новые санкции

Депутат Чепа объяснил планы ЕС на санкции против танкеров РФ безысходностью
СюжетСанкции против России:

Фото: Jon Cherry / Reuters

Страны Запада понимают, что вводимые против России санкции не приносят ожидаемого эффекта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя новые ограничения против танкеров, используемых Россией, он также допустил, что санкционное давление прекратится после завершения украинского конфликта.

«Они чувствуют безысходность, санкции не приносят результата. [Вводя новые ограничения против танкеров, переправляющих российские нефть и газ], они пытаются нанести ущерб тем, кто продолжает заниматься с нами внешнеторговой деятельностью. Наверное, это неприятно для компаний, попадающих под ограничения», — сказал Чепа.

Он заметил, что компаниям придется искать новые пути решения проблем, чтобы противостоять санкционному давлению. Вместе с тем, политик подчеркнул: Россия всегда находит альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза собираются в рамках 14-го пакета ввести санкции против 11 судов, которые используются Россией. В рамках инициативы Брюссель хочет сократить доходы Москвы, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары.

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