В России отреагировали на планы Запада ввести новые санкции

Депутат Чепа объяснил планы ЕС на санкции против танкеров РФ безысходностью

Страны Запада понимают, что вводимые против России санкции не приносят ожидаемого эффекта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя новые ограничения против танкеров, используемых Россией, он также допустил, что санкционное давление прекратится после завершения украинского конфликта.

«Они чувствуют безысходность, санкции не приносят результата. [Вводя новые ограничения против танкеров, переправляющих российские нефть и газ], они пытаются нанести ущерб тем, кто продолжает заниматься с нами внешнеторговой деятельностью. Наверное, это неприятно для компаний, попадающих под ограничения», — сказал Чепа.

Он заметил, что компаниям придется искать новые пути решения проблем, чтобы противостоять санкционному давлению. Вместе с тем, политик подчеркнул: Россия всегда находит альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза собираются в рамках 14-го пакета ввести санкции против 11 судов, которые используются Россией. В рамках инициативы Брюссель хочет сократить доходы Москвы, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары.