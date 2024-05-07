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10:59, 7 мая 2024Россия

Попытка заблокированных в высотке россиян спастись от пожара попала на видео

В Екатеринбурге пытавшийся спастись от пожара россиянин выпал с 20-го этажа
СюжетПожар в Екатеринбурге

В Екатеринбурге жители высотки оказались заблокированы на верхних этажах здания из-за вспыхнувшего пожара и попытались спастись от огня, высунувшись из окон. Попытка спасения попала на видео, кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

На выложенных кадрах видно, что один из жителей дома вылез на внешний козырек окна, а другой свесился с балкона — он пытался разбить ногой расположенное этажом ниже окно, однако не удержался и сорвался с высоты 20-го этажа.

О состоянии выпавшего из окна мужчины не сообщается.

Как отмечает портал, спасатели не могут приступить к полноценной работе из-за мешающих им припаркованных машин.

Ранее сообщалось, что россиянка с младенцем в руках выпала из окна многоэтажки на глазах у мужа.

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      Марк Леонов
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