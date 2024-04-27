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10:00, 27 апреля 2024Россия

Россиянка с младенцем в руках выпала из окна многоэтажки на глазах у мужа

Жительница Улан-Удэ с младенцем в руках выпала из окна на глазах у мужа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Улан-Удэ с младенцем в руках выпала из окна многоэтажки на глазах у мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным портала, супруг россиянки пытался остановить жену, однако не смог. По одной из версий, женщина упала с 7-го этажа, по другой — с 10-го.

Спасти удалось только ребенка, но он находится в крайне тяжелом состоянии. В деталях трагедии разбирается полиция города.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге врачи спасли выпавшую с 20-го этажа девушку.

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      Марк Леонов
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