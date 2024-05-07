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17:49, 7 мая 2024Мир

Премьер Испании назвал обстановку на Украине критической

Премьер Испании Санчес: Украина переживает критическую ситуацию

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским обстановку на Украине, назвав ее критической. Об этом Санчес написал в соцсети X.

«Я только что говорил с президентом Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Украины Испанией столько, сколько необходимо. Мы обсудили критическую ситуацию, которую переживает Украина, и продвижение соглашения о безопасности между нашими странами», — заявил премьер Испании.

Политик также подчеркнул важность международной мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня, и подтвердил участие Испании в предстоящей встрече.

Ранее Министерство обороны Испании сообщило, что Украина уже получила поставленные Мадридом ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

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      Елизавета Мытарева
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