Премьер Испании назвал обстановку на Украине критической

Премьер Испании Санчес: Украина переживает критическую ситуацию

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским обстановку на Украине, назвав ее критической. Об этом Санчес написал в соцсети X.

«Я только что говорил с президентом Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Украины Испанией столько, сколько необходимо. Мы обсудили критическую ситуацию, которую переживает Украина, и продвижение соглашения о безопасности между нашими странами», — заявил премьер Испании.

Политик также подчеркнул важность международной мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня, и подтвердил участие Испании в предстоящей встрече.

Ранее Министерство обороны Испании сообщило, что Украина уже получила поставленные Мадридом ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.