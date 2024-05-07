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14:13, 7 мая 2024Мир

Президент Кубы прилетел в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву, его самолет приземлился в столичном аэропорту. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что кубинский лидер примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. После торжественных мероприятий он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ночью 7 мая президент Кубы Диас-Канель сообщил о начале своего официального визита в Россию. Он добавил, что поездка проходит в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — говорится в публикации кубинского лидера на его странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

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      Лина Пивоварова
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