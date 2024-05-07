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02:43, 7 мая 2024Мир

Президент Кубы сообщил о начале визита в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале визита в Россию

Фото: Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X сообщил о начале официального визита в Россию.

«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — говорится в публикации.

Диас-Канель в ходе поездки в Москву вместе с делегацией будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Кубы добавил, что визит проходит в рамках в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В феврале 2024 года на Кубу с официальным визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел встречу со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом, а также президентом страны.

Кроме того, в конце февраля Кубу посетил секретарь Совета Безопасности (СБ) России Николай Патрушев. Целью его визита в Гавану называлось проведение российско-кубинских консультаций по безопасности.

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      Сергей Грехов
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