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11:36, 7 мая 2024Бывший СССР

Президент Молдавии ответила на вопрос о возможном вторжении России

Президент Молдавии Санду пообещала защищать страну в случае вторжения

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду ответила на вопрос о возможном вторжении России, заявив, что будет защищать страну. Об этом она рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось, включая наш план по евроинтеграции. Это план для обеспечения безопасности, потому что Евросоюз это, во-первых, проект мира», — заявила Санду.

Она отметила, что по конституции правительство Молдавии должно сделать все, чтобы сохранить мир и обеспечить безопасность граждан: «Поэтому у нас есть армия, оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции».

В декабре прошлого года в интервью телеканалу Pro TV Санду назвала Россию недружественным государством, исключив любые дружеские контакты двух стран. По ее словам, Москва «шантажирует и угрожает» Кишиневу.

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