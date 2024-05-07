Президент Молдавии ответила на вопрос о возможном вторжении России

Президент Молдавии Санду пообещала защищать страну в случае вторжения

Президент Молдавии Майя Санду ответила на вопрос о возможном вторжении России, заявив, что будет защищать страну. Об этом она рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось, включая наш план по евроинтеграции. Это план для обеспечения безопасности, потому что Евросоюз это, во-первых, проект мира», — заявила Санду.

Она отметила, что по конституции правительство Молдавии должно сделать все, чтобы сохранить мир и обеспечить безопасность граждан: «Поэтому у нас есть армия, оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции».

В декабре прошлого года в интервью телеканалу Pro TV Санду назвала Россию недружественным государством, исключив любые дружеские контакты двух стран. По ее словам, Москва «шантажирует и угрожает» Кишиневу.