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17:17, 7 мая 2024Культура

Раскрыта причина отсутствия Рианны на Met Gala

People: певица Рианна пропустила бал Met Gala из-за болезни

Фото: Belinda Jiao / Reuters

36-летняя барбадосская певица Рианны пропустила ежегодный бал Met Gala из-за болезни. Причину ее отсутствия раскрыл People со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, артистка заболела гриппом. До этого исполнительница заявляла, что ее наряд будет в этом году очень простым.

Ранее пользователи сети призвали запретить искусственный интеллект (ИИ) из-за фейковых фото Рианны на Met Gala. Во время проведения мероприятия по социальным сетям распространились снимки, на которых была запечатлена исполнительница в платье с длинным шлейфом.

Met Gala — одно из самых громких событий в мире моды. Это благотворительный бал, который посещают мировые звезды и популярные дизайнеры. Главная особенность мероприятия — ежегодно меняющийся дресс-код, которому должны соответствовать наряды всех гостей.

ЖЗЛ
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      Варвара Кошечкина
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