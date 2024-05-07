Раскрыта причина отсутствия Рианны на Met Gala

People: певица Рианна пропустила бал Met Gala из-за болезни

36-летняя барбадосская певица Рианны пропустила ежегодный бал Met Gala из-за болезни. Причину ее отсутствия раскрыл People со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, артистка заболела гриппом. До этого исполнительница заявляла, что ее наряд будет в этом году очень простым.

Ранее пользователи сети призвали запретить искусственный интеллект (ИИ) из-за фейковых фото Рианны на Met Gala. Во время проведения мероприятия по социальным сетям распространились снимки, на которых была запечатлена исполнительница в платье с длинным шлейфом.

Met Gala — одно из самых громких событий в мире моды. Это благотворительный бал, который посещают мировые звезды и популярные дизайнеры. Главная особенность мероприятия — ежегодно меняющийся дресс-код, которому должны соответствовать наряды всех гостей.