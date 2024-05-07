В сети призвали запретить ИИ из-за фейковых фото Рианны на Met Gala

Пользователи сети призвали запретить искусственный интеллект (ИИ) из-за фейковых фото барбадосской певицы Рианны на ежегодном балу Met Gala. Соответствующие комментарии появились на платформе X (ранее Twitter).

Во время проведения мероприятия по социальным сетям распространились снимки, на которых была запечатлена исполнительница в платье с длинным шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что плечи и рукава изделия образуют огромное полотно с вышитыми изображениями цветов, деревьев и птиц.

Многие поклонники расстроились, когда узнали, что данные фото были сгенерированы с помощью нейросетей, а сама артистка так и не смогла посетить бал. «Количество фотографий, сделанных ИИ, сумасшедшее. Пора его уже запретить для общего пользования», «Искусственный интеллект должен расцениваться как преступление», «Хватит использовать искусственный интеллект! Так вы испортите настоящую презентацию наряда Рианны», «Подождите, это сгенерировано ИИ? Меня обманули!», «Нейросети испортили мне вечер», — возмущались они.

В апреле Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных образах. По ее словам, переосмыслить свой стиль ей помогло материнство.