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20:06, 7 мая 2024Культура

Раскрыта судьба Ефремова после выхода из тюрьмы

Кинокритик Шнейдеров: Ефремов создаст вокруг себя ажиотаж после выхода из тюрьмы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, создаст вокруг себя ажиотаж после выхода из тюрьмы. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

«Я считаю, что поначалу точно будет востребован, потому что это будет грандиозный информационный шум — выход Ефремова из колонии», — сказал он, отметив, что при этом неизвестно, захочет ли сам актер продолжить свою карьеру.

По мнению Шнейдерова, поначалу к Ефремову «выстроится очередь». «Так как это хайп, шум, привлечение внимания. Михаил Ефремов — хороший артист. Я с ним хорошо знаком. Он и в кино хорошо играл, и на сцене», — заключил кинокритик.

Ранее подруга Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у артиста в тюрьме. По ее словам, сейчас Ефремов выглядит и чувствует себя на 80.

ЖЗЛ
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