Россиянам назвали полезный для сердца и мужской половой системы овощ

Спаржа полезна при железодефицитной анемии и заболеваниях сердца. Кроме того, она улучшает работу мужской половой системы. Об этих и других полезных свойствах овоща рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Специалистка указала, что спаржа является сезонным продуктом, созревающим в мае. По ее словам, молодые листья этого растения богаты витаминами А, В, Е и С, а также калием, что делает их особенно полезными для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, продолжила Дианова, спаржа содержит необходимые организму минералы — железо, магний, медь и марганец. «Все то, что влияет на кроветворную систему, поэтому это полезный продукт для женщин, которые страдают железодефицитной анемией», — отметила врач.

Еще одним ценным свойством спаржи Дианова назвала улучшение работы мужской половой системы. По ее словам, включение в рацион этого растения повышает уровень тестостерона. Диетолог также указала, что спаржа подходит для профилактики атеросклероза. Благодаря содержащейся в ней аспарагиновой аминокислоте спаржа также способствует детоксикации организма.

Помимо этого, Дианова отметила, что спаржа является хорошим источником мягкой клетчатки и при этом содержит мало калорий — всего 20 килокалорий на 100 граммов продукта. Диетолог подчеркнула, что спаржу не стоит есть при обострениях болезней желудочно-кишечного тракта и панкреатите. Также этот овощ противопоказан пациентам с подагрой, так как может спровоцировать обострение и приступ боли.

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